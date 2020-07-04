Арестованного бизнесмена Дмитрия Зотова из «списка Титова» отпустили под подписку о невыезде

Арестованного по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде. Решение принято с учетом гарантий Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Накануне Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бизнесмена, входящего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Зотова задержали в начале июня после того, как он прилетел в Москву из Риги. Против его ареста выступала прокуратура.
Самое обсуждаемое
Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…