Арестованного бизнесмена Дмитрия Зотова из «списка Титова» отпустили под подписку о невыезде

Арестованного по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде. Решение принято с учетом гарантий Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Накануне Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бизнесмена, входящего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Зотова задержали в начале июня после того, как он прилетел в Москву из Риги. Против его ареста выступала прокуратура.