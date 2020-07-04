Журналиста Илью Азара отпустили из полиции под обязательство о явке

На него хотят составить протокол о повторном нарушении правил проведения акции. Специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники задержали накануне вечером за одиночный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Накануне прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы. В своем Telegram Азар написал, что его задержали без объяснения причин, когда он только начал разворачивать плакат для одиночного пикета. Всего в ОВД доставили 17 человек, в том числе журналистов. Отпустили всех только глубокой ночью под обязательства о явке для составления протоколов. Как сообщает телеграм-канал «Протестный МГУ», последним вышел из отдела «Замоскворечье» Константин Фомин.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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