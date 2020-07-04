Жители Земли смогут наблюдать так называемый «парад планет»

Он продлится с 4 июля до середины августа. Как сообщали ранее в Московском планетарии, уже ближайшей ночью можно невооруженным взглядом наблюдать Юпитер и Сатурн и Марс, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля. Уран и Нептун в принципе не видны невооруженным взглядом. Для науки это явление интереса не представляет. По словам астрономов, на которых ссылается РИА Новости, парад в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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