В двух американских городах произошла стрельба

По меньшей мере пять человек ранены. Об этом сообщила в Twitter полиция. Инциденты случились в торговых центрах городов Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс). Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно. Также правоохранители не знают, что послужило причиной стрельбы, и сколько человек в ней участвовали. Задержаны двое подозреваемых.