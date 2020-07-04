В двух американских городах произошла стрельба

По меньшей мере пять человек ранены. Об этом сообщила в Twitter полиция. Инциденты случились в торговых центрах городов Хувер (штат Алабама) и Брейнтри (штат Массачусетс). Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно. Также правоохранители не знают, что послужило причиной стрельбы, и сколько человек в ней участвовали. Задержаны двое подозреваемых.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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