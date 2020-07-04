Советники «нормандской четверки» приблизились к согласованию комплекса мер по прекращению огня на востоке Украины

Советники «нормандской четверки» приблизились к согласованию комплекса дополнительных мер по прекращению огня на востоке Украины. Был проведен обстоятельный разговор, он продолжался более 10 часов. Но прорыва не произошло, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, переговоры были сложными и обстоятельными, они касались всех аспектов урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого Комплекса мер и других Минских соглашений. Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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