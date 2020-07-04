Советники «нормандской четверки» приблизились к согласованию комплекса мер по прекращению огня на востоке Украины

Советники «нормандской четверки» приблизились к согласованию комплекса дополнительных мер по прекращению огня на востоке Украины. Был проведен обстоятельный разговор, он продолжался более 10 часов. Но прорыва не произошло, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, переговоры были сложными и обстоятельными, они касались всех аспектов урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого Комплекса мер и других Минских соглашений. Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса.