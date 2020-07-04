Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов

Из них свыше 523 тысяч умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего выявленных случаев инфицирования (2 миллиона 788 тысяч) приходится на США. Далее следует Бразилия (1,5 миллиона). Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано около 668 тысяч случаев заражения, почти 9900 умерли, выздоровели почти 438 тысяч человек.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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