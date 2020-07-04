В Москве временно закрыли четыре станции «красной» линии метро

С 4 по 6 июля включительно движение будет приостановлено на станциях «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Это связано с вводом оборотного тупика за станцией «Саларьево» и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена, сообщает пресс-служба столичной подземки. На новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Отмечается, что такие работы невозможно провести при движении составов с пассажирами. Во время закрытия станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу 7 июля в 5.30 утра.