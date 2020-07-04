По меньшей мере 114 человек пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков на северо-западе Турции

Об этом сообщает газета Hurriet со ссылкой главу минздрава страны. Ранее ведомство сообщало о четырех погибших и 97 пострадавших. Инцидент произошел накануне неподалеку от города Хендек провинции Сакарья. По словам губернатора, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников и 110 тонн фейерверков.