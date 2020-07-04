В ВОЗ назвали «обнадёживающим» препарат против коронавируса «Ремдесивир»

Только он показал такие результаты, сообщила главный научный сотрудник всемирной организации Сумия Сваминатан. В то же время она уточнила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности. По ее словам, пока исследования говорят лишь о том, что, принимая этот препарат, пациенты поправлялись быстрее. Ранее «Ремдесивир» проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, но не доказал эффективности. Несколько месяцев назад его использование против коронавируса одобрили в Японии, Южной Корее, Индии, Британии и Израиле. В начале мая экстренное разрешение на его применение выдали в США, и уже в начале июня стало известно, что американские власти скупили почти все запасы этого препарата. Таким образом, как пишет The Guardian, Соединенные Штаты лишили другие страны возможности приобрести его в ближайшие три месяца.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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