Рубль упал до минимума с конца мая

В ходе торгов доллар поднимался до 71 рубля 67 копеек, евро — до 80,58. К вечеру рубль немного отыграл. Российская валюта дешевеет на фоне снижения цен на нефть, которые, в свою очередь, опускаются в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в США, а также на фоне сообщений об угрозе Саудовской Аравии вновь начать ценовую войну на нефтяном рынке. Марка Brent с поставками в сентябре подешевела до 42,77 долларов за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась до 40,28.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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