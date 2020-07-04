Рубль упал до минимума с конца мая

В ходе торгов доллар поднимался до 71 рубля 67 копеек, евро — до 80,58. К вечеру рубль немного отыграл. Российская валюта дешевеет на фоне снижения цен на нефть, которые, в свою очередь, опускаются в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в США, а также на фоне сообщений об угрозе Саудовской Аравии вновь начать ценовую войну на нефтяном рынке. Марка Brent с поставками в сентябре подешевела до 42,77 долларов за баррель, стоимость августовских фьючерсов нефти WTI снизилась до 40,28.