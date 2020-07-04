В Москве за сутки умерли 25 пациентов коронавирусом

Это минимальный показатель с 28 июня. Последние четыре дня число летальных исходов держалось выше 30. Общее число скончавшихся с COVID-19 в столице приближается к 4 тысячам, сообщает оперативный штаб. Число новых заразившихся в Москве последние три дня держится на уровне около 600 человек в день. С начала пандемии в столице коронавирусом заразились 223,5 тысячи человек.