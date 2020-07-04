Полковника СКР Руслана Миниахметова, задержанного по подозрению в получении крупной взятки, отпустили

Полковника центрального аппарата СКР Руслана Миниахметова, задержанного по подозрению в получении крупной взятки, отпустили. Следствие сочло, что для его задержания отсутствуют правовые основания, сообщил РБК адвокат Константин Трапаидзе. Ранее ТАСС и Интерфакс передавали, что замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела против Миниахметова. Защитник рассказал, что следователь был задержан из-за показаний одного из осужденных по делу о мошенничестве. У Миниахметова прошел обыск, затем его долго допрашивали. Миниахметов не согласился с обвинением. Как отметил адвокат, показания против его подзащитного с точки зрения логики и здравого смысла не выдерживают критики, и на каждое из них было дано подробное объяснение. Миниахметов в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков, а также оппозиционера Алексея Навального и миллиардера Дмитрия Михальченко.