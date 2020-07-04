Журналиста Илью Азара отпустили из отдела полиции под обязательство о явке для составления протокола

Ему вменяют повторное нарушение правил проведения акции. Спецкора «Новой газеты» задержали накануне у здания ФСБ на Лубянке, где проходили серии одиночных пикетов в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиненной в публичном оправдании терроризма. Всего было задержано 17 человек, в том числе журналисты. Задержанных несколько часов продержали в автозаке, а потом не пускали к ним адвокатов. Уже поздним вечером людей начали отпускать с протоколами или под обязательство о явке для их составления.