В России вступили в силу поправки к Конституции

Обновленный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщила пресс-служба Кремля. Документ также опубликовала «Российская газета». Всего в Конституцию внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов. В ходе всероссийского голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля, по официальным данным, поправки поддержали почти 78% граждан при явке около 68%. Против высказались более 21% проголосовавших. Ряд экспертов говорили о множественных нарушениях во время процедуры голосования.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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