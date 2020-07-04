В России вступили в силу поправки к Конституции

Обновленный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщила пресс-служба Кремля. Документ также опубликовала «Российская газета». Всего в Конституцию внесено 206 поправок. В соответствии с этим требуется изменить 98 законов. В ходе всероссийского голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля, по официальным данным, поправки поддержали почти 78% граждан при явке около 68%. Против высказались более 21% проголосовавших. Ряд экспертов говорили о множественных нарушениях во время процедуры голосования.