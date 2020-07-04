Центр управления полетами провел внеплановую коррекцию орбиты МКС, чтобы избежать столкновения с космическим мусором

Центр управления полетами провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает «Роскосмос». Для маневра использовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к российскому сегменту МКС. Станцию ускорили на 0,5 метра в секунду, высота орбиты МКС в итоге увеличилась на 900 метров. По оценке «Роскосмоса» на начало года, на орбите Земли находилось до 700 тысяч объектов космического мусора.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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