Суд Москвы обязал «Ленту.ру» выплатить 500 тыс руб Владимиру Мединскому по иску о защите чести и достоинства

Симоновский суд Москвы обязал интернет-издание «Лента.ру» выплатить 500 тысяч рублей помощнику президента Владимиру Мединскому по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщила «Интерфаксу» его адвокат Елена Забралова. Претензии Мединского вызвала статья под заголовком «Мифы Министерства культуры. Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле», опубликованной в ноябре прошлого года. Суд постановил, что сведения, указанные в материале, «распространялись целенаправленно, с целью дискредитации» Мединского «как гражданина и государственного служащего». Теперь издание помимо выплаты компенсации морального вреда, также должно должно опровергнуть оспариваемые сведения.