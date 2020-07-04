Суд Москвы обязал «Ленту.ру» выплатить 500 тыс руб Владимиру Мединскому по иску о защите чести и достоинства

Симоновский суд Москвы обязал интернет-издание «Лента.ру» выплатить 500 тысяч рублей помощнику президента Владимиру Мединскому по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщила «Интерфаксу» его адвокат Елена Забралова. Претензии Мединского вызвала статья под заголовком «Мифы Министерства культуры. Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле», опубликованной в ноябре прошлого года. Суд постановил, что сведения, указанные в материале, «распространялись целенаправленно, с целью дискредитации» Мединского «как гражданина и государственного служащего». Теперь издание помимо выплаты компенсации морального вреда, также должно должно опровергнуть оспариваемые сведения.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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