Из Росстата уволили демографа, который критиковал официальную статистику смертности от коронавируса

Об этом сам Алексей Ракша написал у себя в Facebook. Он предполагает, что увольнение связано с его «активностью». В разговоре с Forbes он подтвердил, что ему делали замечания по этому поводу. Ракша публично высказывал сомнения в достоверности публикуемых властями данных о смертности от COVID-19. В частности, он говорил, что российскую статистику по смертям следует «умножать в среднем на три-четыре». Именно со ссылкой на Ракшу газета The New York Times писала, что Москва не сообщает о порядка 70% ковид-смертей.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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