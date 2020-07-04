Из Росстата уволили демографа, который критиковал официальную статистику смертности от коронавируса

Об этом сам Алексей Ракша написал у себя в Facebook. Он предполагает, что увольнение связано с его «активностью». В разговоре с Forbes он подтвердил, что ему делали замечания по этому поводу. Ракша публично высказывал сомнения в достоверности публикуемых властями данных о смертности от COVID-19. В частности, он говорил, что российскую статистику по смертям следует «умножать в среднем на три-четыре». Именно со ссылкой на Ракшу газета The New York Times писала, что Москва не сообщает о порядка 70% ковид-смертей.