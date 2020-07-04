В Казани полиция пришла в штаб общероссийского проекта поддержки конкурентных выборов «Объединенные демократы»

Как рассказала интернет-изданию «МБХ медиа» активистка Елена Изотова, перед тем как ворваться в штаб, помещение в сопровождении собственника осмотрел участковый. Все это было сделано под предлогом того, что местные жители жаловались на шум. Участковый не нашел ничего подозрительного и ушел, однако сразу же после этого к штабу начали стягивать еще больше силовиков, которые в итоге и ворвались внутрь. Трех человек задержали и повезли на медосвидетельствование.