В Казани полиция пришла в штаб общероссийского проекта поддержки конкурентных выборов «Объединенные демократы»

Как рассказала интернет-изданию «МБХ медиа» активистка Елена Изотова, перед тем как ворваться в штаб, помещение в сопровождении собственника осмотрел участковый. Все это было сделано под предлогом того, что местные жители жаловались на шум. Участковый не нашел ничего подозрительного и ушел, однако сразу же после этого к штабу начали стягивать еще больше силовиков, которые в итоге и ворвались внутрь. Трех человек задержали и повезли на медосвидетельствование.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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