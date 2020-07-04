Задержанных на пикетах возле здания ФСБ на Лубянке выпускают из ОВД «Замоскворечье»

На них составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов и пикетов. В том числе на корреспондента интернет-издания «Медуза» Кристина Сафонова. На некоторых составляют протоколы о повторном нарушении, сообщает портал ОВД-Инфо. Под обязательство о явке для составления протокола отпустили Романа Неежко, передает сайт «Апология протеста». Член ОНК Марина Литвинович рассказала репортерам Avtozak LIVE, что адвокатов пустили к задержанным, а задержанных вывели из автозака в отдел лишь после требований правозащитников.

Всего на одиночном пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, были задержаны 17 человек.