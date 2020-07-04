В США сегодня отмечают День Независимости

И в то время как десятки штатов начали снова закрываться на фоне рекордного роста числа заболеваний коронавирусом по стране и отменять праздничные мероприятия, в Вашингтоне состоится и воздушное шоу, и фейерверки — с сотнями тысяч жителей.

Вчера президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили Национальный Парк «Гора Рашмор» в Южной Дакоте, где в честь дня независимости был устроен досрочный фейерверк. Власти штата не призывали соблюдать социальное дистанцирование, но обеспечили масками всех желающих.