В Татарстане Сабантуй сегодня смогут отметить только в сёлах

В республике он приобрел статус государственного праздника, но из-за пандемии коронавируса его проведут в другом формате.
В республике за все время пандемии выявили более 4600-т случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек.
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В республике он приобрел статус государственного праздника, но из-за пандемии коронавируса его проведут в другом формате.
В республике за все время пандемии выявили более 4600-т случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек.
Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…