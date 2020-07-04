В районных администрациях Петербурга, как пишет Знак.ком,выстроились очереди из работавших на голосовании по поправкам

В районных администрациях Петербурга, как пишет сайт Знак.ком, выстроились очереди из наблюдателей, работавших на голосовании по поправкам к Конституции. Речь идёт о бюджетниках, которые надеются получить по 7 тысяч рублей. Сотрудница администрации Центрального района Елена Трофимова сказала Знак.ком, что ни очередей, ни выплат нет. Позже люди, стоящие в очереди сообщили сайту, что Трофимова после беседы с журналистами, запретила им общение со СМИ.