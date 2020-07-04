В районных администрациях Петербурга, как пишет Знак.ком,выстроились очереди из работавших на голосовании по поправкам

В районных администрациях Петербурга, как пишет сайт Знак.ком, выстроились очереди из наблюдателей, работавших на голосовании по поправкам к Конституции. Речь идёт о бюджетниках, которые надеются получить по 7 тысяч рублей. Сотрудница администрации Центрального района Елена Трофимова сказала Знак.ком, что ни очередей, ни выплат нет. Позже люди, стоящие в очереди сообщили сайту, что Трофимова после беседы с журналистами, запретила им общение со СМИ.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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