На задержанных участников одиночных пикетов в поддержку Светланы Прокопьевой составляют протоколы о нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщает сайт Медуза, журналист которого Кристина Сафонова оказалась в числе 17 человек, отправленных в отделение полиции.

Статья по которой выписали протокол Сафоновой, предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. В сообщении отмечается, что задержанные провели в автозаке почти 3 часа: час на Лубянке и еще два часа во дворе ОВД Замоскворечье. В отделении к ним не пускали адвокатов.

Пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма проходили в пятницу вечером у здания ФСБ. Среди участников было много журналистов. В интервью «Эху Москвы» они говорили, что полиция действовала жёстко. Силовики настаивали, что это несогласованное мероприятие.