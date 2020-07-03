Производитель мороженого «Радуга» не согласен с претензиями главы «Союза женщин» России Екатерины Лаховой. С соответствующими комментариями в интервью «Эху Москвы» выступил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Ранее Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на мороженое «Радуга», реклама которого, по ее мнению, может быть частью пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Бениаминов отметил, что компания всегда придерживалась традиционных ценностей и считает подобные претензии недоразумением. Однако он отметил,что «если будет принято решение на государственном уровне, конечно, мы подчинимся».