Адвокатов Леонида Соловьёва и Мансура Гильманова пустили в ОВД Замоскворечье к задержанным

Об этом сообщает «Апология протеста». Сегодня во время акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой на Лубянке были задержаны 17 человек. В отделение забрали, в том числе, муниципального депутата и журналиста Илью Азара, корреспондента сайта «Медуза» Кристину Сафонову, журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова и одного из инициаторов сегодняшней акции, сопредседателя профсоюза журналистов Игоря Ясина. Их увезли в ОВД Замоскворечье. Ранее адвокат Мансур Гильманов сообщил «Эху», что защитников не пускают к задержанным.