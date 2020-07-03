Адвокатов Леонида Соловьёва и Мансура Гильманова пустили в ОВД Замоскворечье к задержанным

Об этом сообщает «Апология протеста». Сегодня во время акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой на Лубянке были задержаны 17 человек. В отделение забрали, в том числе, муниципального депутата и журналиста Илью Азара, корреспондента сайта «Медуза» Кристину Сафонову, журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова и одного из инициаторов сегодняшней акции, сопредседателя профсоюза журналистов Игоря Ясина. Их увезли в ОВД Замоскворечье. Ранее адвокат Мансур Гильманов сообщил «Эху», что защитников не пускают к задержанным.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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