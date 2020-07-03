ВЦИОМ опрашивает жителей об отношении к переносу Дня Конституции

Всероссийский центр по изучению общественного мнения проводит опросы об отношении жителей к переносу праздника День Конституции. Об этом сообщает Znak.com.со ссылкой на читателей, которым позвонили с таким вопросом. Социологи интересовались отношением жителей к власти, уровнем протестных настроений, в конце опроса был также задан вопрос о переносе праздника Дня Конституции с 12 декабря на 1 июля или на 3 июля (день подписания президента указа о вступлении в силу поправок в Конституцию РФ). Отметим, что 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России день 12 декабря был объявлен государственным праздником.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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