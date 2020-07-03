ВЦИОМ опрашивает жителей об отношении к переносу Дня Конституции

Всероссийский центр по изучению общественного мнения проводит опросы об отношении жителей к переносу праздника День Конституции. Об этом сообщает Znak.com.со ссылкой на читателей, которым позвонили с таким вопросом. Социологи интересовались отношением жителей к власти, уровнем протестных настроений, в конце опроса был также задан вопрос о переносе праздника Дня Конституции с 12 декабря на 1 июля или на 3 июля (день подписания президента указа о вступлении в силу поправок в Конституцию РФ). Отметим, что 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами президента России день 12 декабря был объявлен государственным праздником.