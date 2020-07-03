Z Архив новостей новости
5 4 6 303
22:37, 03 июля 2020

К задержанным на пикетах в поддержку Светланы Прокопьевой не пускают адвокатов

Об этом «Эху Москвы» сообщил защитник Мансур Гильманов. Есть информация, что адвокатов не пускают по указанию руководства ОВД «Замоскворечье», куда были доставлены участники акции, сообщает Медиазона. Напомним, в Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. В отделение забрали, в том числе, муниципального депутата и журналиста Илью Азара, корреспондента сайта «Медуза» Кристину Сафонову, журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова и одного из инициаторов сегодняшней акции, сопредседателя профсоюза журналистов Игоря Ясина.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. Оказавшиеся в автозаке участники акции сказали в интервью «Эху Москвы», что полиция действовала жестко. Силовики ссылались на то, что мероприятие не согласовано.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 341 6 5103 02.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 130 6 10238 07:05
Новости

Глава «Союза женщин» России Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на мороженое «Радуга» По ее мнению, реклама продукта может быть частью пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации…

5 79 6 6391
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 255 6 20844 02.07
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 111 6 9889 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 292 6 27217 29.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

На зависть многим другим странам и народам Именно нынешний конституционный процесс, юридически чистый и процедурно прозрачный, исчерпывающим образом подтвердил легитимность и самой конституции России…

5 77 6 7732 12:24
Новости

США призывают Россию отказаться от новейших атомных ракет «Буревестник» и «Посейдон» Так в Белом доме отреагировали на публикацию о связи военных испытаний с повышением радиационного фона Скандинавии…

5 79 6 8750
Новости

Председатель союза женщин России пожаловалась президенту на мороженое «Радуга», в котором усмотрела пропаганду ЛГБТ Во время встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Екатерина Лахова сказала, что «Радуга» это реклама секс-меньшинств…

5 58 6 7335
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!

5 77 6 11353 17:18
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 54 6 9258 02.07
Интервью Интервью

Армен Бениаминов гость: Армен Бениаминов вице-президент группы компаний «Чистая Линия»

Ответ Лаховой от производителя мороженого «Радуга»: Мы за семейные ценности Для нас радуга — это солнышко после дождя, красивейшее природное явление. Никакое сравнение с ЛГБТ-движением, с их символами мы, конечно, не знаем и знать не хотим. Это какое-то недоразумение…

5 28 6 5233 19:35
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 49266 30.06
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 53 6 10169 27.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: Донат Сорокин / ТАСС Схиигумена Сергия, захватившего Среднееуральский женский монастырь, лишили сана При этом сторонники опального священнослужителя уже заявили, что не отдадут монастырь…

5 32 6 6328
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 246 6 49629 30.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Адвокат: Михаил Ефремов отказался брать на себя вину за ДТП, в котором погиб человек Об этом говорит его защита…

5 70 6 137063
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 61 6 113942 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 8049 28.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 132 6 245971 30.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 70 6 239078 28.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8604571
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4542286

Сегодня в эфире