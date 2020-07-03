К задержанным на пикетах в поддержку Светланы Прокопьевой не пускают адвокатов

Об этом «Эху Москвы» сообщил защитник Мансур Гильманов. Есть информация, что адвокатов не пускают по указанию руководства ОВД «Замоскворечье», куда были доставлены участники акции, сообщает Медиазона. Напомним, в Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. В отделение забрали, в том числе, муниципального депутата и журналиста Илью Азара, корреспондента сайта «Медуза» Кристину Сафонову, журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова и одного из инициаторов сегодняшней акции, сопредседателя профсоюза журналистов Игоря Ясина.

Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма. Оказавшиеся в автозаке участники акции сказали в интервью «Эху Москвы», что полиция действовала жестко. Силовики ссылались на то, что мероприятие не согласовано.