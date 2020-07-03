В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире

Об этом сообщает газеты Daily Mail. Впрочем, как отмечает издание, мейн-куну по кличке Раббл не удалось побить рекорд долгожительства. Он принадлежит жившей в Техасе кошке по кличке Крим Пафф, которая родилась в шестидесятых годах прошлого века. Она прожила 38 лет и 3 дня.