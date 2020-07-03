Городские службы работают в режим повышенной готовности из-за ливня, обрушившегося на Москву

Об этом сообщил заммэра Пётр Бирюков. По его словам, в отдельных округах выпала треть месячной нормы осадков. Пользователи соцсетей публикуют фотографии затопленных улиц. Из-за упавшего дерева произошёл сбой в движение поездов на голубой ветке метро. Сейчас движение восстановлено, передаёт Интерфакс.