В Петербурге прокуратура вынесла предостережение вице-губернатору Олегу Эргашеву из-за поздней закупки средств защиты и длительного перепрофилирования стационаров. Об этом сообщает сайт Znak.com. В прокуратуре отметили, что после вмешательства сотрудников ведомства, процесс обеспечения средствами защиты был скорректирован.