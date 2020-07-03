В Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Прокопьевой

В Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. В отделение забрали, в том числе, муниципального депутата и журналиста Илью Азара, корреспондента сайта «Медуза» Кристину Сафонову, журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова и одного из инициаторов сегодняшней акции, сопредседателя профсоюза журналистов Игоря Ясина. Сегодня в районе восьми вечера на Лубянке стали собираться желающие выступить в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Оказавшиеся в автозаке участники акции сказали в интервью «Эху Москвы», что полиция действовала жестко. Силовики ссылались на то, что мероприятие не согласовано. Задержанных увезли в ОВД «Замоскворечье».
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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