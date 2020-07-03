В Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Прокопьевой

В Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. В отделение забрали, в том числе, муниципального депутата и журналиста Илью Азара, корреспондента сайта «Медуза» Кристину Сафонову, журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова и одного из инициаторов сегодняшней акции, сопредседателя профсоюза журналистов Игоря Ясина. Сегодня в районе восьми вечера на Лубянке стали собираться желающие выступить в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Оказавшиеся в автозаке участники акции сказали в интервью «Эху Москвы», что полиция действовала жестко. Силовики ссылались на то, что мероприятие не согласовано. Задержанных увезли в ОВД «Замоскворечье».