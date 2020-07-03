Полиция задержала порядка 20 участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Прокопьевой

Полиция задержала 17 участников одиночных пикетов в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из задержанных, сопредседатель профсоюза журналистов Игорь Ясин.

«В автозаке уже 17 человек. Среди них журналисты и муниципальный депутат Илья Азар. Некоторых задерживали, когда они вставали в одиночный пикет с плакатами, а я даже не успел развернуть плакат», — рассказал он.

По словам И.Ясина, задержание проходило грубо, его осуществляли порядка 10 полицейских. «В мегафон говорили, что акция не согласована с органами власти, и винтили без объяснений», — заключил он.

Сегодня псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма, выступила в суде с последним словом. В ходе заседания гособвинитель попросил назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он также считает необходимым запретить обвиняемой заниматься журналистикой в течение четырех лет. Суд огласит приговор 6 июля в 12.00.

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка предположила, что поступок юноши, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

Текст выступления Прокопьевой затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на информационном портале «Псковская лента новостей». 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».