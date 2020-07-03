Упавшее во время грозы дерево нарушило движение поездов на «голубой» ветке Московского метро

Составы не ходят от станции «Киевской» до «Багратионовской». В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба метрополитена. Агентство Интерфакс пишет, что уже идут восстановительные работы, пассажирам рекомендовали пользоваться соседней «Арбатско-Покровской» линией или наземным транспортом.