МВД изменило меру пресечения фигуранту так называемого «списка Титова» бизнесмену Дмитрию Зотову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство Интерфакс. Накануне в пресс-службе Кремля сказали, что президент Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с арестом Зотова. Предприниматель был арестован на следующий день после возвращения в Москву. Напомню, в список, составленным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, попали предприниматели, которые покинули Россию, опасаясь уголовного преследования, но изъявили желание вернуться на родину в случае предоставления гарантии справедливого разбирательства.