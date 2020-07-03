МВД изменило меру пресечения фигуранту так называемого «списка Титова» бизнесмену Дмитрию Зотову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство Интерфакс. Накануне в пресс-службе Кремля сказали, что президент Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с арестом Зотова. Предприниматель был арестован на следующий день после возвращения в Москву. Напомню, в список, составленным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, попали предприниматели, которые покинули Россию, опасаясь уголовного преследования, но изъявили желание вернуться на родину в случае предоставления гарантии справедливого разбирательства.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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