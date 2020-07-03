Суд заочно арестовал основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве

Головинский суд Москвы заочно арестовал основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. По данным сайта Baza, в материалах уголовного дела говорится, что Осечкин якобы продавал родственникам заключенных страховые полисы у компании, которая обеспечивала более безопасное отбывание в колонии. Сам Осечкин считает, что его преследуют с целью уничтожить проект Gulagu.net. Основатель проекта находится за пределами России. На своей странице в фейсбуке он написал, что узнал о заочном аресте совершенно случайно. Никаких извещений и уведомлений, Осечкин, по его собственным словам, не получал.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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