Суд заочно арестовал основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве

Головинский суд Москвы заочно арестовал основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. По данным сайта Baza, в материалах уголовного дела говорится, что Осечкин якобы продавал родственникам заключенных страховые полисы у компании, которая обеспечивала более безопасное отбывание в колонии. Сам Осечкин считает, что его преследуют с целью уничтожить проект Gulagu.net. Основатель проекта находится за пределами России. На своей странице в фейсбуке он написал, что узнал о заочном аресте совершенно случайно. Никаких извещений и уведомлений, Осечкин, по его собственным словам, не получал.