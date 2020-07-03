Полиция задержала члена ТИК в Петербурге из-за попытки пройти на избирательный участок – Вишневский

Полиция задержала члена территориальной избирательной комиссии N6 с правом совещательного голоса Людмилу Прейман в Петербурге, когда она пыталась пройти на избирательный участок. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский.

Он уточнил, что в день всеобщего голосования по поправкам в Конституцию Прейман стала свидетелем того, как члены УИК N1102 расписываются в графах, которые должны заполнять избиратели в списках. С документами на участке Прейман ознакомиться не дали, поэтому 3 июля она отправилась в ТИК N6, чтобы проследить за работой комиссии. Однако ее не пустили внутрь, а охранник вызвала полицию.

«На Прейман надели наручники и доставили в 54-ый отдел полиции. Охранник написала на нее заявление о мелком хулиганстве за то, что, как мне сказали в полиции, она махала руками. В полиции составили протокол об административном правонарушении», — рассказал Б.Вишневский.

Он назвал произошедшее «абсолютным беззаконием». «Ситуация отлично иллюстрирует картину общероссийского голосования», — заключил Б.Вишневский.