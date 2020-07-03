В Москве у здания ФСБ начались задержания на акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

В Москве у здания ФСБ полиция задерживает участников акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. В отделение забрали не менее семнадцати человек, в том числе журналистов Илью Азара, Сергея Ежова, Кристину Сафонову. Силовики сослались на то, что мероприятие не согласовано, — сказал «Эху» один из инициаторов сегодняшней акции, сопредседатель профсоюза журналистов Игорь Ясин, который также оказался в числе задержанных.

Задержанных, как сообщил журналист и муниципальный депутат Илья Азар, привезли в ОВД «Замоскворечье».

Всего на акцию к зданию ФСБ, несмотря на погоду, пришли несколько десятков человек, — сообщает газета «Коммерсантъ». Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за ее публикации о взрыве в здании ФСБ Архангельска. Сегодня обвинение запросило для нее шесть лет лишения свободы, суд вынесет приговор в понедельник.