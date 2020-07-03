Регионы Сибири охватила новая волна пожаров

Как сообщает сайт «Тайга.Инфо», власти вновь отказываются бороться с огнем из-за экономической нецелесообразности. В сообщении отмечается, что федеральное правительство обещало отменить такую возможность после катастрофических пожаров прошлого года, но так этого и не сделала.