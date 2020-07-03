Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях только в границах своего региона

Исключение сделано для жителей Арктической зоны, — говорится в постановлении, которое цитирует агентство ТАСС. Детям из городов федерального значения разрешено отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Правила будут действовать, по меньшей мере, до конца года.