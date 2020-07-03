В Нижегородской области полиция не стала заводить дело из-за установки памятника Сталину без получения разрешения

В Нижегородской области полиция не стала заводить уголовное дело из-за установки памятника Иосифу Сталину без получения разрешения. В МВД назвали монумент декоративной садовой фигурой. Соответствующий ответ ведомства опубликовал лидер местного отделения КПРФ Алексей Зоров, — сообщает телеканал Дождь. Ранее газета «Коммерсантъ» рассказывала, что Зоров был автором и инициатором установки трехметровой композиции. Памятник открыли 24 июня в городе Бор на участке, принадлежащем бизнесмену. В полицию обратился глава городской администрации. Он требовал привлечь Зорова к ответственности по статье о самоуправстве.