В Нижегородской области полиция не стала заводить дело из-за установки памятника Сталину без получения разрешения

В Нижегородской области полиция не стала заводить уголовное дело из-за установки памятника Иосифу Сталину без получения разрешения. В МВД назвали монумент декоративной садовой фигурой. Соответствующий ответ ведомства опубликовал лидер местного отделения КПРФ Алексей Зоров, — сообщает телеканал Дождь. Ранее газета «Коммерсантъ» рассказывала, что Зоров был автором и инициатором установки трехметровой композиции. Памятник открыли 24 июня в городе Бор на участке, принадлежащем бизнесмену. В полицию обратился глава городской администрации. Он требовал привлечь Зорова к ответственности по статье о самоуправстве.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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