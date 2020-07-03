Из Росстата уволили демографа Алексея Ракшу, который усомнился в официальной статистике смертности от коронавируса

О том, что сотрудничество прекращено, Ракша, занимавший должность советника, сообщил на своей странице в Фейсбуке. Специалист написал, что идея увольнения не его и не Росстата. От дальнейших комментариев он отказался, — пишет сайт «Медуза». В мае Ракша рассказал газете The New York Times, что в Москве 70% смертельных случаев заражения COVID-19 не попадают в статистику. Тогда МИД потребовал от газеты опровержения, Роскомнадзор объявил о проверке. Депутаты Госдумы пожаловались в Генпрокуратуру на российские издания, которые выпустили материалы по данным The New York Times.
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Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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