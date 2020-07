Из Росстата уволили демографа Алексея Ракшу, который усомнился в официальной статистике смертности от коронавируса

О том, что сотрудничество прекращено, Ракша, занимавший должность советника, сообщил на своей странице в Фейсбуке. Специалист написал, что идея увольнения не его и не Росстата. От дальнейших комментариев он отказался, — пишет сайт «Медуза». В мае Ракша рассказал газете The New York Times, что в Москве 70% смертельных случаев заражения COVID-19 не попадают в статистику. Тогда МИД потребовал от газеты опровержения, Роскомнадзор объявил о проверке. Депутаты Госдумы пожаловались в Генпрокуратуру на российские издания, которые выпустили материалы по данным The New York Times.