Роспотребнадзор запретил проводить в школах и детсадах массовые мероприятия с участием разных классов или групп

Роспотребнадзор запретил до конца года проводить в школах, детских садах, лагерях, кружках массовые мероприятия с участием разных классов или групп. Соответствующий документ подписала глава ведомства Анна Попова. В учреждениях, которые посещают дети, сохраняется требование контролировать температуру и изолировать тех, у кого есть признаки ОРВИ.