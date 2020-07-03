Роспотребнадзор запретил проводить в школах и детсадах массовые мероприятия с участием разных классов или групп

Роспотребнадзор запретил до конца года проводить в школах, детских садах, лагерях, кружках массовые мероприятия с участием разных классов или групп. Соответствующий документ подписала глава ведомства Анна Попова. В учреждениях, которые посещают дети, сохраняется требование контролировать температуру и изолировать тех, у кого есть признаки ОРВИ.
2020-07-03T20:03:52+03:00
2020-07-03T20:03:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2670731-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 03 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…