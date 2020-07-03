У здания ФСБ на Лубянке должны начаться одиночные пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой

У здания ФСБ на Лубянке в ближайшие минуты должны начаться одиночные пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Как рассказал «Эху Москвы» один из инициаторов, сопредседатель Союза журналистов Игорь Ясин, цель – отстоять свободу Прокопьевой и защитить право на свободу слова. Ясин назвал возмутительным сегодняшнее требование прокуратуры, запросившей шесть лет лишения свободы журналистке, высказавшей свое мнение о теракте в здании архангельского ФСБ. Прокопьеву, напомню, обвинили в оправдании терроризма.
2020-07-03T20:03:05+03:00
2020-07-03T20:03:05+03:00
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20:03, 03 июля 2020
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