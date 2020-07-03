Следователя, который в свое время занимался делом Кировлеса, задержали по обвинению в получении крупной взятки

Следователя, который в свое время занимался делом Кировлеса, задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Речь идет о следователе по особо важным делам Руслане Миниахметове. Он же занимался делом Дениса Сугробова – бывшего начальника главного управления экономической безопасности МВД. Официально на сайте СК говорится, что сотрудники ведомства совместно с ФСБ задержали следователя центрального аппарата. Имя при этом не называется.
2020-07-03T20:01:01+03:00
2020-07-03T20:01:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2670727-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 03 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…