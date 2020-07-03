Z Архив новостей новости
5 5 6 993
20:01, 03 июля 2020

Следователя, который в свое время занимался делом Кировлеса, задержали по обвинению в получении крупной взятки

Следователя, который в свое время занимался делом Кировлеса, задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Речь идет о следователе по особо важным делам Руслане Миниахметове. Он же занимался делом Дениса Сугробова – бывшего начальника главного управления экономической безопасности МВД. Официально на сайте СК говорится, что сотрудники ведомства совместно с ФСБ задержали следователя центрального аппарата. Имя при этом не называется.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

На зависть многим другим странам и народам Именно нынешний конституционный процесс, юридически чистый и процедурно прозрачный, исчерпывающим образом подтвердил легитимность и самой конституции России…

5 66 6 5437 12:24
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 120 6 9920 07:05
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 247 6 20515 02.07
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 290 6 26910 29.06
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 95 6 8964 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Новости

США призывают Россию отказаться от новейших атомных ракет «Буревестник» и «Посейдон» Так в Белом доме отреагировали на публикацию о связи военных испытаний с повышением радиационного фона Скандинавии…

5 76 6 8269
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 54 6 9209 02.07
Новости

фото: Донат Сорокин / ТАСС Схиигумена Сергия, захватившего Среднееуральский женский монастырь, лишили сана При этом сторонники опального священнослужителя уже заявили, что не отдадут монастырь…

5 32 6 6070
Новости

МАГАТЭ пока не может установить источник повышения уровня радиации в Северной Европе у границ России Выброс, скорее всего, связан с ядерным реактором, который находится на техническом обслуживании, полагают в Международном агентстве по атомной энергии…

5 28 6 7647
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 49149 30.06
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 53 6 10157 27.06
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Обнуленцы Не справедливо было бы утверждать, что писания или устные выступления всех лоялистов-обнуленцев, обильно расплодившихся к середине лета, как мухи в окрестностях компостной кучи, дискурсивно идентичны…

5 66 6 12955 10:42
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 246 6 49612 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 185 6 37440 28.06
Блоги

Блог «Новой газеты»

Последнее слово Светланы Прокопьевой Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет…

5 86 6 18868 13:59
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 53 6 11467 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ

Популярное за неделю

Новости

Адвокат: Михаил Ефремов отказался брать на себя вину за ДТП, в котором погиб человек Об этом говорит его защита…

5 67 6 95374
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 61 6 111935 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 8023 28.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 132 6 245512 30.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 70 6 238967 28.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8604525
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4542100

Сегодня в эфире