Следователя, который в свое время занимался делом Кировлеса, задержали по обвинению в получении крупной взятки

Следователя, который в свое время занимался делом Кировлеса, задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Речь идет о следователе по особо важным делам Руслане Миниахметове. Он же занимался делом Дениса Сугробова – бывшего начальника главного управления экономической безопасности МВД. Официально на сайте СК говорится, что сотрудники ведомства совместно с ФСБ задержали следователя центрального аппарата. Имя при этом не называется.