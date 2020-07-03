Предприниматели из Узбекистана создали в Москве благотворительный фонд помощи мигрантам

Как поясняет агентство Интерфакс, идея принадлежит четырем выходцам из Узбекистана, которые сейчас живут в России. Среди них – сын узбекского миллиардера Сабир Шодиев и член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Создатели фонда говорят, что начали заниматься этим вопросом с тех пор, как стал распространяться коронавирус. По словам Юсупова, прогноз показал, что скоро большинство трудовых мигрантов и членов их семей окажутся без средств к существованию. Фонд «Саховат» помогает, в том числе, продуктами и устраивает на работу мигрантов, которые не успели вернуться на родину из-за карантинных мер.