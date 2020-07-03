В детских учреждениях десяти регионов России зарегистрированы вспышки коронавируса

Основными причинами заболевания стали несоблюдение карантина и санитарных норм, — сообщает Генпрокуратура. По поручению ведомства прошли проверки случаев массовых заражений в детдомах и детских садах, в том числе, на Камчатке, в Пермском крае, Свердловской и Ростовской областях. В Генеральной прокуратуре говорят, что ответственных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении сотрудников детского дома в Воронеже возбуждено дело по статье «халатность».