В детских учреждениях десяти регионов России зарегистрированы вспышки коронавируса

Основными причинами заболевания стали несоблюдение карантина и санитарных норм, — сообщает Генпрокуратура. По поручению ведомства прошли проверки случаев массовых заражений в детдомах и детских садах, в том числе, на Камчатке, в Пермском крае, Свердловской и Ростовской областях. В Генеральной прокуратуре говорят, что ответственных чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении сотрудников детского дома в Воронеже возбуждено дело по статье «халатность».
2020-07-03T19:32:49+03:00
2020-07-03T19:32:49+03:00
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19:32, 03 июля 2020
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