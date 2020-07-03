Старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов задержан по подозрению в получении крупной взятки

Старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Коммерсантъ». В свое время Миниахметов расследовал уголовные дела в отношении бывшего начальника главного управления экономической безопасности МВД Дениса Сугробова. Он же занимался делом «Кировлеса». В Следственном комитете, не называя имени обвиняемого, официально сообщили, что возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении следователя центрального аппарата ведомства.