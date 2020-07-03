Глава «Союза женщин» России Екатерина Лахова пожаловалась президенту Владимиру Путину на мороженое «Радуга», реклама которого, по ее мнению, может быть частью пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Лахова вспомнила День радужного флага, который отмечался 25 июня. Тогда на посольстве США в Москве появился радужный флаг, который считается символом сообщества секс-меньшинств.

Между тем, производитель мороженого «Радуга» не согласился с претензиями. С соответствующими комментариями в интервью «Эху Москвы» выступил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Бениаминов добавил, что готов принять Лахову и ее коллег на одном из предприятий компании и рассказать о производстве.