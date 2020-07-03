Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой

Она умерла после ссоры с мужем, и ее родственники считают, что смерть девушки могла наступить из-за побоев.

Больше 20 правозащитных организаций, как российских, так и международных, обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой передать материалы проверки о гибели жительницы Гудермеса Мадины Умаевой в главк ведомства. Также они считают необходимым возбудить уголовное дело и провести эффективное расследование, передает интернет-издание «Медуза». В числе организаций, подписавших обращение, оказались Amnesty International и Human Rights Watch, а также «Зона права» и «Мемориал».

По мнению правозащитников, в Чечне расследование провести не получится из-за давления со стороны исполнительной власти. Ранее мать Умаевой, умершей в середине июня, заподозрила, что причиной смерти могло стать насилие со стороны мужа. После того, как дело получило огласку, в него вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что смерть Умаевой не была насильственной, раскритиковал ее мать, а также отметил, что побои в браке случаются. Матери девушки пришлось извиняться за предположения об убийстве.

По словам родственников Умаевой, ранее она часто жаловалась, что муж ее бьет, и хотела уйти из семьи.