Одиночные пикеты в поддержку журналистки Прокопьевой пройдут у здания ФСБ в Москве

Одиночные пикеты в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой пройдут у здания ФСБ в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза журналистов Игорь Ясин.

«Мы решили провести акцию в форме одиночных пикетов, потому что возмущены требованием прокуратуры о шестилетнем лишении свободы за мнение и профессиональную работу Прокопьевой в качестве журналиста», — отметил он.

И.Ясин подчеркнул, что цель мероприятия не только в том, чтобы отстоять свободу Прокопьевой, но и защитить право на свободу слова.

Пикеты начнутся в 20.00.

Сегодня прокурор запросил шесть лет для псковской журналисты Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Поводом для преследования стали высказывания Прокопьевой о теракте в здании архангельского ФСБ. Журналистка, в частности, высказала мнение, что государство само воспитало поколение граждан, которые борются с ним.